Calzona racconta l'esordio contro il Barça: "Tanta l'adrenalina che ho urlato in tangenziale"

GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI VINCE 2-0 A MONOPOLI: AZZURRINI AL QUARTO POSTO Una vittoria che porta i ragazzi di Tedesco al quarto posto in piena zona play off, a pari punti della Virtus Entella. Una vittoria che porta i ragazzi di Tedesco al quarto posto in piena zona play off, a pari punti della Virtus Entella. LE ALTRE DI A SENTITE TUTTOSPORT: "JUVE INGIUSTAMENTE INFAMATA PER IL CASO SUAREZ!" Nell'ambito dell'inchiesta sul dossieraggio - scrive l'edizione odierna di Tuttosport - sono emerse novità sul modo in cui sarebbe stata "infamata" (così scrive il direttore Guido Vaciago) la Juventus sul caso Luis Suarez.... Nell'ambito dell'inchiesta sul dossieraggio - scrive l'edizione odierna di Tuttosport - sono emerse novità sul modo in cui sarebbe stata "infamata" (così scrive il direttore Guido Vaciago) la Juventus sul caso Luis Suarez....