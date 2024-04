Del Genio: "Ho avuto il telefono di ADL, sapete chi lo ha chiamato?"

"Vi svelo un retroscena su De Laurentiis". Incuriosisce tutti Paolo Del Genio che in diretta tv a Telecapri ha svelato una curiosità

"Vi svelo un retroscena su De Laurentiis". Incuriosisce tutti Paolo Del Genio che in diretta tv a Telecapri ha svelato una curiosità sul presidente del Napoli: "Erano gli anni della B o la C, non ricordo. Eravamo in tribuna stampa e De Laurentiis mi chiese di guardargli un attimo il telefono che ho tenuto con me per una decina di minuti. Sapete chi lo ha chiamato in quel momento? Christian De Sica. Io non risposi. Non avevo nulla da dirgli".