Fascetti: “La Juve può diventare ancora più pericolosa, questo caos può dare una scossa”

© foto di Federico Gaetano

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Eugenio Fascetti, ex calciatore della Juventus ed ex allenatore del Bari e della Fiorentina.

Pensieri sulla ripresa della Serie A? Possibile battuta d'arresto del Napoli? "Alla ripresa del campionato sarà tutto un'incognita. Il club azzurro comunque ha una grande occasione, per me è la favorita per vincere lo scudetto. Può contare su uno staff esperto, l'unico ostacolo potrebbe essere il timore di vincere".