Forgione: "Gasperini? Lo fermano alla barriera di Napoli Nord, è totalmente impopolare"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Angelo Forgione, scrittore e giornalista: "Preferisco godermi lo scudetto fin quando non parla il presidente. Chissà quello che è in pole chi è.

Gasperini? Lo trovano alla barriera di Napoli Nord e lo fermano lì, non può entrare a Napoli, è totalmente impopolare.

Luis Enrique? So che chiede almeno 7-8 milioni, non so se è alla portata di De Laurentiis. Penso che tra Italiano e Thiago Motta, tenterei Thiago Motta. Persone di Firenze mi riferiscono che Italiano non è molto apprezzato, come possiamo pensare noi visti i risultati.

Palladino? Penso resterà a Monza. Questa narrazione di De Laurentiis mangia allenatori dovrebbe finire perché non è così, non è vero che non vuole spendere, fa scelte impopolari ed è vero, ma che rivelano riuscite. “De Laurentiis che allontana”, non ci sto. Avrà i suoi problemi caratteriali, ma ce li hanno anche gli altri".