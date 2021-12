KK, Martino: "Si sta esagerando, l'Atalanta non è il Bayern o il City! Troppo pessimismo"

Carmine Martino, giornalista Mediaset, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Il Napoli sarà incerottato, ma forse si sta esagerando. L'Atalanta è sicuramente la squadra più in forma del campionato, ma non è il Bayern o il City e quindi credo che il Napoli sarà sicuramente in grado di fronteggiare i bergamaschi. Il Napoli non parte battuto in partenza, c'è troppo pessimismo e questo non è un aspetto positivo. Sono convinto che il Napoli darà il massimo".