Iannicelli: "Pioli? Bilancio straordinario al Milan. Gasperini? Ho un dubbio"

Il giornalista Peppe Iannicelli è intervenuto a Canale 21 per trattare il tema legato al nuovo tecnico azzurro: "Il bilancio di Pioli è straordinario, scudetto, semifinale Champions, qualificazioni in Champions...mica male. Poi Pioli è bravissimo a gestire le pressioni. Al Milan era sempre in bilico. Gasperini? Chi viene dall'Atalanta altrove non sempre ha fatto bene e lui già all'Inter ha clamorosamente fallito".