Iervolino a Dazn: "Con Nicola in panchina possiamo giocarcela con tutti"

Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha parlato a DAZN prima del derby col Napoli

TuttoNapoli.net

Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha parlato a DAZN prima del derby col Napoli: "A Bergamo una partita terribile e totalmente da dimenticare. Un 8-2 che ci ha lasciato l'amaro in bocca, i giocatori non hanno fatto una partita dura, non erano concentrati, non hanno avuto percezione del pericolo. L'allenatore di solito è il primo indiziato per dare discontinuità, poi dopo un paio di giorni ci siamo sentiti ed ha voluto ardentemente, con coraggio e passione, la fiducia.