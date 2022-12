Il calcio chiede lo sconto sul fisco allo Stato, Lotito: "Non chiedo un privilegio, ma valutazioni obiettive"

Le squadre di Serie A - in gran parte alle prese con problemi economici - chiedono una proroga

In questi giorni è in ballo la questione dei debiti fiscali (Irpef) e contributivi (Inps) delle società sportive, già sospesi con diversi provvedimenti per tutto il 2022. Secondo la norma in vigore, la data per saldare le pendenze con il fisco senza sanzioni o interessi è fissata per il 22 dicembre. Le squadre di Serie A - in gran parte alle prese con problemi economici - chiedono una proroga, mentre da parte della politica non sembrano esserci aperture in questo senso.