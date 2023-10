Kvara meglio con Mario Rui? Garcia in disaccordo: "No, è solo tornato al suo livello..."

Rudi Garcia è stato interrogato anche sulla composizione dell'out mancino che con Mario Rui esalterebbe maggiormente Kvaratskhelia.

Kvara con Mario Rui alza le sue prestazioni, i 4 gol arrivano sempre con Rui in campo. Incide nella scelta del terzino domani?

"Non sono d'accordo, Kvicha ha trovato il gol con l'Udinese e prima non aveva segnato con nessuno dei due compagni. Ora è tornato Kvicha al suo livello, quando è al suo livello, altissimo, può fare la differenza. I nostri esterni sono giocatori forti e decisivi, mi aspetto da Kvara e Politano che siano decisivi ed infatti stanno facendo gol e assist e perciò iniziano spesso le partite".