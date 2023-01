L'ex portiere Galli boccia l'operazione Gollini: "Non ne capisco il senso..."

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giovanni Galli, ex portiere.

TuttoNapoli.net

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giovanni Galli, ex portiere: “Gollini? Non ho capito il senso dell’operazione. Negli ultimi 3 anni ho sempre detto che Meret è il miglior portiere italiano dal punto di vista tecnico, gli mancava solo la cazzimma. Meret in questi anni ha sofferto l’alternanza con Ospina, ma quest’anno ha avuto la titolarità ed ha risposto. Avere accanto Sirigu l’ha aiutato tantissimo, ecco perchè non capisco ora l’operazione Gollini. Pensavo che Sirigu avesse scelto di mettere la sua esperienza a disposizione di Napoli, ma non riesco a capire perchè allora prendere Gollini. Lo stesso Sirigu, ha l’opportunità di entrare nella storia di una città vincendo lo scudetto e invece preferisce andare a giocarsi il posto in chissà quale squadra? Faccio molta fatica a capire questa decisione. Nei confronti di Meret ho avuto sempre grande stima, mi aspettavo che facesse questo salto ed è stato bravo a resistere alle critiche. Si sta meritando tutto il riconoscimento che ha. Altri due giocatori erano finiti nel dimenticatoio e che invece si sono riscattati: Mario Rui e Lobotka. Su Mario Rui si andava a cercare sempre il sostituto mentre Lobotka sembrava essere l’ultima delle riserve. Voglio bene a Spalletti, riconosco che sia un allenatore scomodo e particolare, ma tutto gli si può dire tranne che non sa fare il suo mestiere e se davvero arrivasse lo scudetto, sarei felice per il Napoli e soprattutto per il mio amico Luciano.