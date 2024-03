L'ex Scarlato: "Osimhen in balia dei giovani del Barça, forse non è un top player..."

Il primo capitano del Napoli dell’era De Laurentiis, Gennaro Scarlato, è stato ospite della trasmissione Delietta Gol su Prima Tv

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Il primo capitano del Napoli dell’era De Laurentiis, Gennaro Scarlato, è stato ospite della trasmissione Delietta Gol su Prima Tv: “Con il Barcellona c’è stato un momento che il Napoli ha avuto il pallino del gioco e l’occasione di Lindstrom ha condizionato la qualificazione. Giovani del Barcellona? All’estero c’è una diversa mentalità, in Italia a 24 anni si parla ancora di giovani e uno di 17 anni non si porta neanche in Primavera. Mi ha impressionato vedere Osimhen, un giocatore che in Italia fa la differenza, essere in balìa dei giovani del Barcellona. Forse non è un vero top player.

Rigore? La società si è lamentata parecchio e quando uno da fastidio con polemiche continue c’è chi se lo lega al dito. Atteggiamento di De Laurentiis prima della partita? I giocatori ne avrebbero potuto risentire, non è la prima volta che il presidente ah certi atteggiamenti, magari in quella circostanza sarebbe stato meglio chiedere l’intervento del suo’addetto stampa.

Demme fuori? In certi casi si esclude quello che fa meno casino. Gaetano? Zielinski è di un livello superiore però poteva essere la prima alternativa al posto di Cajuste. Juan Jesus? Giocatore esperto ma per l’età che ha fargli giocare quasi tutte le partite può creare qualche problema. Inter? Sta facendo meglio di tutti in Italia ma in Europa, per l’organico che ha, sembra abbia vuto paura di vincere con l’Atletico Madrid. Pronostico per l’Inter? L’eliminazione con l’Atletico potrebbe incidere negativamente. Stanchezza? L’Inter ha una rosa che può faere due squadre e poi ha il tempo per recuperare. Il Napoli però ha tutto per vincere, sono fiducioso”.