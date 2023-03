Lo Monaco bacchetta i media: "Su Osimhen creano mostri laddove ancora non ci sono"

"Osimhen ha tutto l'interesse nel rimanere, qui è diventato un idolo e deve rendere grazie agli azzurri che lo hanno aspettato"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Pietro Lo Monaco, direttore sportivo: "Il Napoli ha il piacere di giocare insieme, tutti si divertono. Basta vedere Kvara: si diverte nel fare giocate e le prova sempre, è la fotografia del Napoli! Osimhen? Non bisogna creare mostri laddove ancora non ci sono, sia da parte del Napoli che da parte dell'ambiente. Osimhen ha tutto l'interesse nel rimanere, qui è diventato un idolo e deve rendere grazie agli azzurri che lo hanno aspettato. Non dimentichiamo che lo scorso anno non è stato granché...