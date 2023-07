Martino: “Non mi aspetto colpi di scena oggi. Itakura? Mi ha colpito molto”

"Può giocare anche a centrocampo, mi meraviglio che con Guardiola non sia andato bene".



Carmine Martino, radiocronista per Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Annuncio particolare oggi durante la presentazione delle nuove maglie? Non mi aspetto colpi di scena, come quando con la maschera di leone il Napoli svelò l’acquisto di Inler.

Lo Scudetto può intimorire gli avversari? La paura la devi mettere agli avversavi con prestazioni incredibili come la stagione passata. Arrivare lì con lo Scudetto significa dare tanta voglia agli avversari per fare il risultato della vita. Troverai avversari con i denti aguzzi per metterti in difficoltà in qualunque modo possibile.

Il Napoli parte in pole? Molto dipenderà dalla permanenza di Osimhen, con Kim perderesti due pezzi da novanta, la cessione del coreano sembra ormai delineata. Sostituire solo un difensore non dovrebbe essere un grandissimo problema, tra i nomi che circolano non credo che nessuno non sia da Napoli. Mi ha colpito molto Itakura per la sua velocità e per la sua duttilità. Può giocare anche a centrocampo, mi meraviglio che con Guardiola non sia andato bene. La valutazione non è alta anche perché viene da un brutto infortunio, che però ha superato facilmente.

Osimhen? Si è preso il Napoli nel momento in cui è rientrato dall’infortunio. Sembrava che poteva essere un ingombro perché il Napoli girava a meraviglia con Raspadori e Simeone. Si è preso il Napoli ed è diventato un personaggio importante. Nelle ultime gare ho avuto la sensazione che per praticare quel gioco il Napoli aveva bisogno di Osimhen. Victor può fare la differenza e se rimanesse il Napoli ripartirebbe da favorito".