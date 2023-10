Nessuna gabbia per Leao, Garcia spiega: "Non c'è solo lui..."

Ad assicurarlo è il tecnico del Napoli che in conferenza stampa ha ribadito che nel calcio moderno non si può fare un piano per un singolo giocatore.

Nessuna gabbia per Leao. Ad assicurarlo è il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, che in conferenza stampa ha ribadito che nel calcio moderno non si può fare un piano per un singolo giocatore.

"Leao è un ottimo giocatore, ma non c'è solo lui, altrimenti dobbiamo fare un piano anti Giroud e anti Pulisic, dobbiamo prendere il Milan nel complesso e non per un singolo".