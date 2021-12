Osimhen, l'intermediario: "Brutto infortunio, Napoli primo nonostante sfortuna perenne!"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Andrea D’Amico, agente di Consigli e intermediario dell'operazione che aveva portato Osimhen al Napoli: “Il Sassuolo ha alternato prestazioni ottime ad altre meno buoni. Con De Zerbi avevano raggiunto anche la zona europea, adesso con Dionisi trovano l’equilibrio. Il campionato è un po’ strano in generale, si vedano anche le difficoltà di Genoa, Sampdoria, Torino, Cagliari, Udinese. Per non parlare della Juventus.

Gli azzurri sono meritatamente al primo posto nonostante una sfortuna perenne. Il COVID-19, poi la spalla di Osimhen, ora si è fatto male alla testa in modo molto pericoloso. Basta, direi che ha pagato dazio fin troppo. Il Napoli ha un organico importante, l’allenatore è bravo, esperto e carismatico. Può diventare padrone del campionato, le altre squadre mi sembrano – dalla Roma in su – un po’ a corrente alternata".