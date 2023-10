Padovano: “Raspadori mi piace molto. Dopo l’Inter è il Napoli la più forte della Serie A” 

Michele Padovano, ex attaccante di Genoa e Napoli, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live

Michele Padovano, ex attaccante di Genoa e Napoli, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live: “Raspadori mi piace moltissimo, è un giocatore moderno, può fare tutti i ruoli dell'attacco e sta sostituendo Osimhen nel migliore dei modi, rientra, aiuta la squadra, fa bene Garcia ad affidargli l'attacco del Napoli e, onestamente, lo vedrei benissimo anche in Nazionale. Il Milan? Ha fallito tutti i grandi match, con Inter, Juve e Psg, paga l'allontanamento di Maldini e Massara.

Anche il Napoli ha fatto male negli scontri diretti, ma con la vittoria di Verona gli azzurri si sono rimessi in carreggiata, loro dovranno lottare per rivincere lo scudetto, dovranno pensare a questo e Garcia il suo lavoro lo sa fare bene. Mi aspetto che il Napoli rientri nel giro scudetto di prepotenza, per me dopo l'Inter è la squadra più forte del campionato”.