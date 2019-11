Pardo: "Milan-Napoli gara non banale. Entrambe sono in debito con i propri tifosi"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto il telecronista Dazn, Pierluigi Pardo in merito al big match di domani tra Milan e Napoli: "La giornata di domani non è per nulla banale! A San Siro si affrontano 2 squadre il cui rendimento in campionato è deficitario. Mi aspetto una gara tesa, nervosa e che può essere condizionata dalla sosta. Il Milan è in crescita, la squadra vista contro la Juve meritava almeno il pari, ma alla fine ha perso come accade un po’ a tutte quando affrontano la Juve. Sia Napoli che Milan sono in debito con le rispettive tifoserie, sono in difficoltà e sarà curioso capire se prevarrà la voglia di rivalsa oppure la paura"