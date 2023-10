Poca fame? Macchè! Garcia fiero: "A Berlino era difficile mettere più voglia e rabbia..."

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Rudi Garcia s'è espresso anche sulla fame del Napoli dopo la vittoria dello Scudetto

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Rudi Garcia s'è espresso anche sulla fame del Napoli dopo la vittoria dello Scudetto, manifestando tutta la sua soddisfazione da questo punto di vista per la gara di Berlino.

La squadra non ha la fame che aveva l'anno scorso?

"E una cosa inconscia, io conosco bene i miei giocatori e sono motivati ed hanno voglia di vincere e dare il meglio. Io devo anche spingerli per migliorare, ma sono contento del loro atteggiamenti e se c'è bisogno di una risposta l'abbiamo avuta sia a Verona che a Berlino, lì potevamo giocare meglio ma non avere un atteggiamento di squadra migliore o una voglia maggiore".

Il Napoli anche a Berlino s'è allungato, che spiegazione s'è dato? Come si può risolvere?

"Non vogliamo allungarci, ma quando affronti una squadra che fa tanto gioco lungo, che ha giocatori forti di testa, che perde in casa dopo 8 sconfitte e vuole riscattarsi, ci sta che possano lanciare in area. Non abbiamo sofferto molto, non volevamo abbassarci, ma non era più possibile pressarli e potevamo tenere di più il pallone. Non la migliore partita offensivamente, ma la migliore sulla rabbia e la voglia, l'aiuto e l'atteggiamento della squadra. Questo serve in Champions dove nessuna partita è vinta all'inizio. Neanche il Real ha messo grande scarto con l'Union e non ha vinto facile a Braga, come noi".