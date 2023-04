Renica: “Il Milan ha passato il turno grazie a Maignan e a degli arbitraggi scandalosi!”

L'ex difensore del Napoli Alessandro Renica ha parlato alla trasmissione “Legends – Ci vediamo a Napoli”, produzione a cura Nexting e in onda su Napflix (Canale 86) e Canale 8

L'ex difensore del Napoli Alessandro Renica ha parlato alla trasmissione “Legends – Ci vediamo a Napoli”, produzione a cura Nexting e in onda su Napflix (Canale 86) e Canale 8: “L'uscita dalla Champions lascia l'amaro in bocca, le responsabilità della squadra sono minime, ho il dente un po' avvelenato con gli arbitri. La squadra ha dato tutto, fosse stato un incontro di pugilato avrebbe vinto il Napoli ma non lo è. Poco da recriminare anche a Spalletti, forse si è fatto qualche piccolo errore in difesa. Il Napoli ha giocato le partite, il Milan ha fatto catenaccio e ripartenze, il passaggio del turno è dovuto alle parate del portiere e a degli arbitraggi scandalosi, sia quello dell'andata che quello del ritorno.

Più quello dell'andata, che ha privato il Napoli di Anguissa e Kim. Ma anche al ritorno c'era un rigore per il Napoli, era penalty ed espulsione di Leao su Lozano. All'andata Anguissa su Theo Hernandez non è neanche fallo e invece il centrocampista si è beccato il secondo giallo. Purtroppo se capitano gli arbitri così c’è poco da fare, l'anno scorso anche il Milan ebbe problemi nella fase a gironi. I giocatori del Napoli non hanno fatto tesoro dei gol presi contro il Milan all'andata e in campionato. Al tempo stesso il Napoli ha avuto tantissime occasioni, al solo Olivera ne sono capitate 3 in 2 partite.

Il Napoli anche in 10 vs 11 aveva avuto le chance all'andata per pareggiare, non si può dire davvero dire nulla. Rigore parato bene da Maignan o sbagliato da Kvaratskhelia? Per me è un tiro sbagliato, forse ha sentito troppo la partita il ragazzo. Non so nemmeno se fosse giusto che lo battesse lui.

Ostigard? Buon centrale che meriterebbe più spazio, capisco che Spalletti non abbia voluto cambiare perché Rrahmani e Kim insieme funzionano bene ma il primo ha fatto tanti errori di recente. Anche Juan Jesus meriterebbe qualche chance in più. Il Milan non ha rubato nulla ma non si può dire che abbia meritato di passare il turno, secondo me è inammissibile.

Chi ama il calcio non può non amare questo Napoli, semplicemente non puoi. Io mi appassionerei di tutte le squadre se giocassero così bene a calcio, lo dico sinceramente. Raspadori? Contro il Milan è entrato molto bene e mi aspetto da lui un finale di campionato importante".