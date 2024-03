Santacroce: "Acerbi dovrebbe stare zitto, negare tutto è gravissimo. Spero in una stangata”

Fabiano Santacroce, ex giocatore del Napoli, intervistato da TvPlay, commenta così il caso Juan Jesus-Acerbi

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Fabiano Santacroce, ex giocatore del Napoli, intervistato da TvPlay, commenta così il caso Juan Jesus-Acerbi: "Sono cose brutte, siamo nel 2024 e mi sembra una follia. Il gesto sul campo è stato bruttissimo e io avevo capito subito che cosa fosse successo quando Juan Jesus aveva chiamato l’arbitro. Anche a me sono capitate tante volte queste situazioni e più volte mi hanno chiamato così: quando succede con un ragazzino come protagonista si impara a reagire, ma quando lo fa un padre di famiglia, che dovrebbe istruire i propri figli a riguardo, per me è ancora più grave. A 36-37 anni mi chiedo: che cosa insegni ai tuoi figli?.

Il gesto di Juan Jesus è stato da signore. Il suo comportamento, subito dopo la partita e anche nelle interviste, è stato esemplare. Io avrei reagito in maniera diversa. La cosa che mi indigna di più è sentire un uomo negare quanto ha detto. Piuttosto Acerbi dovrebbe stare zitto. La figuraccia l’ha già fatta, ma negare tutto quanto è ancora più grave: mi auguro che la giustizia gli dia la giusta batosta per far sì che non ricapiti più. Dire una cosa del genere non è un insulto normale.

Per me è una cosa fuori dal mondo quanto successo domenica sera. Io ho sempre considerato Acerbi come un bravo ragazzo, anche per le sofferenze che ha subito in passato, ma non la reputo una persona intelligente: chi usa l’intelletto non può usare una frase del genere”.