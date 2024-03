Stendardo: "Sostituire Kim era impossibile e il Napoli non ci è riuscito"

Guglielmo Stendardo, allenatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Guglielmo Stendardo, allenatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Kim ha grandissime qualità non solo dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista della leadership. E' stato determinante, andava a formare quella spina dorsale con Lobotka ed Osimhen che ha portato il Napoli allo scudetto. La sostituzione di Kim non ha portato i frutti che tutti noi ci aspettavamo. Sostituire uno come Kim degnamente era quasi impossibile e in effetti non è stato fatto. L'Atalanta è una squadra fisica, forte tecnicamente, ha un'identità precisa.

Il trequartista andrà a prendere Lobotka ad uomo. In attacco giocheranno Lookman e Scamacca. E' una squadra che in fase di non possesso non lascia spazi, è forte sulle palle inattive. Ma il Napoli, se gioca da Napoli, può mettere in difficoltà con la sua qualità".