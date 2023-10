Theo meno decisivo? Pioli spiega: "Ora sviluppiamo una fase offensiva un po' diversa"

Perché Theo non è più così incisivo? È questa una delle domande a cui ha risposto in conferenza stampa il tecnico del Milan

Perché Theo non è più così incisivo? È questa una delle domande a cui ha risposto in conferenza stampa il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro il Napoli (in programma domani sera al Maradona alle 20.45): "Secondo me stiamo sviluppando una fase offensiva sulla sinistra un po' diversa, quindi ci sta che sia un po' meno prorompente sulla fascia. Lui sa che è fortissimo e che deve alzare il livello. Ho la netta sensazione che mercoledì, al contrario di quanto successo col Chelsea l'anno scorso, siamo stati vicini all'altissimo livello, ma vanno fatti dei passettini in avanti; Theo è uno di quei giocatori che può aiutarci ad arrivare a quel livello".

Ci sono delle cose che vanno migliorate in difesa?

"Sì, ci abbiamo lavorato anche in questi giorni. Essere aggressivi non vuol dire essere scoperti e accettare sempre l'uno contro uno, ma farlo quando la palla è coperta, quando non lo è dobbiamo essere più riflessivi. Sono tutte cose che vanno perfezionate e migliorate, ma non deve cambiare l'atteggiamento mentale della squadra".