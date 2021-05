Ulivieri: "Spalletti non disfa, sfrutterà il lavoro di Gattuso e non butta via nulla"

Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori, è intervenuto per parlare di Luciano Spalletti nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "E' un allenatore ad ampio respiro, è uno dei grandi tecnici del calcio italiano. E' completo, sa gestire il gruppo, ha idee, è un bel profilo. Se ha una cosa Spalletti è quella di non buttare via nulla. Non cambierà per cambiare, terrà quello di positivo che c'è del lavoro di Gattuso. Luciano non è uno che arriva e ribalta tutto".