VIDEO - Zerbin: "Non era facile, il Girona è ottima squadra e siamo in una dura preparazione"

Alessio Zerbin, esterno offensivo del Napoli, dopo l'amichevole col Girona è intervenuto ai canali ufficiali del club azzurro: "Fa sempre piacere vincere alla fine, non è stato facile soprattutto all'inizio perché loro sono una buonissima squadra. Hanno palleggiato bene e noi abbiamo fatto un po' di fatica a uscire, ma dopo i primi 25 minuti siamo venuti fuori bene e abbiamo preso le misure, poi per il resto della partita abbiamo fatto una buona partita che potevamo vincere prima. Comunque non è neanche facile, siamo in una preparazione abbastanza dura e si continua così a lavorare".