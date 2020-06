Dalla Spagna - Ancelotti nel mirino del fisco: avrebbe evaso oltre 1 mln ai tempi del Real

Carlo Ancelotti, manager dell'Everton, è stato accusato dal fisco spagnolo di aver evaso un milione di euro negli anni in cui allenava il Real Madrid. La Procura della Provincia di Madrid ha presentato una denuncia contro il tecnico italiano, che non ha versato esattamente 1.062.079 euro relativi ai compensi per lo sfruttamento dei diritti di immagine. La Procura spiega che Ancelotti si è avvalso di una fitta rete di società per nascondere la propria identità e non risultare come destinatario di quei pagamenti, evitando così che l'Agenzia delle Entrate conoscesse il beneficiario delle entrate.

La Procura afferma che l'allenatore ha firmato il primo luglio 2013 un contratto privato in cui "apparentemente" ha trasferito i suoi diritti di immagine alla società Vapia Limited per un periodo di dieci anni e per un prezzo di 25.000.000 di euro. Il giorno dopo, la società ha nominato il tecnico italiano delegato "concedendogli il massimo potere d'azione per gestire i diritti di immagine apparentemente trasferiti in base al contratto precedente, in cambio di un importo di 1 euro". Tre giorni dopo, il contratto per i diritti d'immagine di Ancelotti è stato trasferito a un'altra società, la Vapua LLP.