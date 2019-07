Diawara termina le visite mediche con la Roma: l'ex azzurro può allenarsi già oggi

Jordan Veretout e Amadou Diawara hanno terminato le loro visite mediche a Villa Stuart. Il centrocampista francese firmerà adesso il suo contratto con i giallorossi e poi si metterà a disposizione di Paulo Fonseca, mentre per quel che riguarda l'ex Napoli l'ufficialità è arrivata da circa tre settimane e per questo può già allenarsi con il resto della squadra che oggi pomeriggio scenderà in campo per l'amichevole, posticipata di mezz'ora, contro il Trastevere: calcio d'inizio alle ore 18.