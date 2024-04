Due reti da fuori area: gli azzurri non ci riuscivano da oltre 2 anni

Il Napoli nel match vinto 4-2 contro il Monza ha segnato due gol da fuori area nello stesso match per la prima volta in questo campionato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli nel match vinto 4-2 contro il Monza ha segnato due gol da fuori area nello stesso match per la prima volta in questo campionato (Politano e Zielinski). L'ultima volta in Serie A risaliva al 27 febbraio 2022 contro la Lazio. A riportare il dato statistico su X è Opta.