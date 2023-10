Il Napoli non perde due gare di fila col Milan in Serie A dal 2011: i recenti scontri in campionato

La Lega Serie A ha messo a disposizione alcune statistiche sulla prossima giornata di campionato.

TuttoNapoli.net

La Lega Serie A ha messo a disposizione alcune statistiche sulla prossima giornata di campionato. Il Napoli è rimasto imbattuto in sei delle ultime nove gare di campionato contro il Milan (3 vittorie, 3 pareggi), perdendo tuttavia la sfida più recente (0-4 lo scorso 2 aprile). L’ultima volta in cui è stato sconfitto in due incontri di fila contro i rossoneri in Serie A risale a febbraio 2011, con Walter Mazzarri in panchina.