SONDAGGIO - Il Napoli cade al Maradona, prima vittoria per la Lazio: chi salvi tra gli azzurri?

Il Napoli perde per la prima volta in questa stagione. Maurizio Sarri vince ancora al Maradona: la Lazio s'impone 2-1 con una prova di grande sacrificio, proprio come nell'ultimo campionato, quando gli azzurri erano guidati però da Spalletti. Sarri batte anche a Garcia, ringrazia Luis Alberto e Kamada, quest'ultimo al primo gol in Italia. Non basta la rete di Zielinski al Napoli, che trova il primo ko. Primo successo invece per la Lazio, che fa ancora festa al Maradona. Quale calciatore salvi tra le fila azzurre? Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.