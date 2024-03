UFFICIALE - Inter-Napoli, arbitra La Penna con Di Paolo-Valeri al VAR: la sestina completa

Sono state rese note le designazioni arbitrali in vista della ventinovesima giornata di Serie A.ì.

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono state rese note le designazioni arbitrali in vista della ventinovesima giornata di Serie A. Inter-Napoli, in programma per domenica sera a San Siro, sarà diretta da La Penna con Di Paolo e Valeri al VAR. Berti e Perrotti saranno gli assistenti, mentre Feliciani il IV ufficiale. Ecco la sestina completa.

Inter – Napoli H. 20.45

Arbitro: La Penna

Assistenti: Berti – Perrotti

IV: Feliciani

VAR: Di Paolo

AVAR: Valeri