Ultime di formazione Sky - Raspa per Kvara: ora resta un solo dubbio a Calzona

© foto di www.imagephotoagency.it

Francesco Calzona è tornato da qualche giorno, dopo gli impegni con la Slovacchia, carico al massimo per il big match di domani contro l'Atalanta. L'allenatore azzurro ha praticamente già scelto anche la formazione. O quasi. Detto di Kvaratskhelia, che non sarà eleggibile per la contrattura all'inguine e per la cui sostituzione Raspadori è favorito su Lindstrom, gli resta un solo dubbio.

A sinistra Calzona ha sempre avuto due scelte e il ballottaggio Mario Rui-Olivera per il quarto nome della difesa è confermato. Con il primo favorito, anche perché l'uruguaiano è stato l'ultimo a tornare dalle nazionali. Di seguito la probabile formazione azzurra secondo Sky Sport.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Raspadori