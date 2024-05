All'improvviso l'emergenza: Kvara out, altri due titolarissimi in dubbio e Calzona prepara i cambi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'emergenza all'improvviso. Il Napoli si recherà domani a Udine e nel giorno di vigilia sono tanti i dubbi, parecchi dei calciatori di Calzona potrebbero non prendere l'aereo. Quasi sicuramente sarà così per Khvicha Kvaratskhelia: risentimento alla coscia sinistra, possibilità di recupero vicine allo zero e addio rimpatriata con l’Udinese. Fuori uno.

E sono in dubbio anche Juan Jesus e Matteo Politano, oltre all'assenza di Piotr Zielinski che è ancora lì a combattere contro la lesione al polpaccio sinistro e chissà se riuscirà a salutare il popolo all’ultima - del campionato e della sua Napoli - contro il Lecce. E ancora: Juan Jesus e Politano hanno svolto lavoro personalizzato e oggi si capirà se riusciranno a stringere i denti per partire. A scriverlo è il Corriere dello Sport:

"La rifinitura in programma oggi al centro sportivo di Castel Volturno sarà insomma come una specie di filtro: Calzona capirà se potrà recuperare qualcuno o se quantomeno potrà convocarlo. Soprattutto in attacco: se oltre a Kvara alla fine dovesse arrendersi anche Politano, e se Jack non tornerà pimpante, allora il tridente conterà su Ngonge e Lindstrom, uno a destra e l’altro a sinistra. Ai lati di Osi: il punto fermo, il totem, l’ultima speranza di un Napoli decimato, claudicante, azzoppato e disturbato da troppe polemiche sin dall’inizio di una stagione comunque da ricordare come un monito".