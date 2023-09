Elmas jolly anche in nazionale: titolare con l'Italia, due i possibili ruoli

Eljif Elmas stasera sarà titolare nel match tra Macedonia del Nord e Italia, ma non si sa ancora in quale ruolo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport

Eljif Elmas stasera sarà titolare nel match tra Macedonia del Nord e Italia, ma non si sa ancora in quale ruolo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport: “Quella dei multiruolo a volte è una maledizione, perché non hanno mai il posto fisso. Eljif Elmas la maglia da titolare ce l’ha soltanto con la Macedonia del Nord. Anche oggi potrebbe essere nel tridente di Milevski oppure sistemarsi al centro”.