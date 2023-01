Flop Gattuso e Valencia a rischio retrocessione, ma Gazzetta lo esalta: "Lascerà un ottimo ricordo"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport esalta Rino Gattuso nonostante l'addio al Valencia

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport esalta Rino Gattuso nonostante l'addio al Valencia - che ora rischia la retrocessione - deciso, come da comunicato, "di comune accordo con la società". Il quotidiano scrive: "Rino ha offerto a Mestalla un bel calcio che gli ha portato elogi sinceri da parte della sempre esigente platea spagnola. Nonostante la sua fedeltà al ‘nemico’ Lim, stampa e tifosi non hanno mai avuto una sola parola negativa per lui.