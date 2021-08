Cds e la crisi sul mercato: "Biennio senza Champions, 7° e poi 5° con 9 sconfitte!"

Nel raccontare il percorso che ha portato il Napoli ad un'estate così difficile sul mercato, il Corriere dello Sport fa riferimento pure all'ultimo biennio ed evidentemente alla gestione Gattuso: "Siamo in piena crisi, vale per chiunque, e al virus s’è aggiunto un biennio pieno di falle, che la Coppa Italia del 2020 non ha certo potuto rimarginare: un settimo e un quinto posto hanno spalancato voragini che invece la Champions League, con quel gettito a cascata, avrebbe colmato. E invece adesso si rimpiangono cento milioni, o almeno cinquanta, quelli sfumati teoricamente in 90' contro il Verona ma assai più realmente in una stagione intera, densa pure di nove sconfitte sulle quali non si può sorvolare, perché fu in certe serate che si avvertirono le prime crepe".