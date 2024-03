Il Mattino - C'è la nuova maglia, a fine mese la presentazione con Valentina De Laurentiis

Lo Scudetto sarà scucito dalle maglie a fine stagione, intanto è già pronta la nuova divisa.

Lo Scudetto sarà scucito dalle maglie a fine stagione, intanto è

pronta la nuova divisa. Lo racconta il quotidiano Il Mattino, anticipando che a breve, precisamente mercoledì 27 il Napoli presenterà la nuova maglia per la stagione 2024-25 in un evento organizzato a Villa D'Angelo a Via Aniello Falcone. Anche questa è un'idea di Valentina De Laurentiis che da tempo ormai si occupa dell'auto-produzione.