L'ultima spiaggia di una stagione maledetta: rientra Osimhen ma niente Kvara

Non c'è pace per Francesco Calzona. L'avvicinamento alla sfida delicatissima con l'Atalanta, un vero e proprio dentro o fuori per le residue speranze di restare in scia per il quinto posto, s'è rivelato persino più complesso del previsto. Il tecnico del Napoli oltre al doppio impegno e l'anticipo al sabato che ha accorciato ulteriormente i tempi, ha dovuto fare i conti in questi giorni anche con l'infortunio di una delle stelle della squadra in una delle poche gare vere di questa sosta, lo spareggio della Georgia per l'accesso agli Europei.

Niente Kvara: provino negativo

La gara durissima in nazionale gli costerà la sfida all'Atalanta che l'anno scorso peraltro lo vide protagonista con il gol premiato come il più bello del campionato. La contrattura alla coscia sinistra, rimediata al 110' con la Georgia accasciandosi a terra, non rappresenta certamente un infortunio grave, ma ciò che basta per fargli saltare la sfida. Ieri ha svolto solo lavoro personalizzato in campo, il provino svolto provando a forzare non ha dato risultati confortanti e quindi niente rischi: difficilmente rientrerà tra i convocati

Nessun dubbio sul sostituto

Toccherà a Giacomo Raspadori da falso esterno, come fatto già dall'arrivo di Calzona anche dal primo minuto. L'ex Sassuolo infatti è nettamente favorito su Lindstrom, schierato titolare in questa stagione soltanto in una circostanza, e la terza opzione sarebbe Ngonge che però è l'alternativa anche sull'altra fascia a Politano. Per Raspadori il compito di dare imprevedibilità, tagliando spesso verso il centro, anche per le caratteristiche dell'Atalanta uomo su uomo, portando fuori posizione i marcatori e destabilizzando la linea avvicinando Osimhen.