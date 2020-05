PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Napoli, lo Zenit alza la posta per Azmoun"

"Lo Zenit alza la posta per Azmoun: i russi chiedono 30 milioni" si legge in prima pagina sull'edizione campana del Corriere dello Sport. L'attaccante iraniano è tra le prime scelte per l'attacco qualora partisse Milik ma a quanto pare il club russo non ha intenzione di fare sconti al Napoli. In primo piano la possibile ripartenza del calcio, in alto il Psg che è pronto a riscattare Icardi. In basso anche il sospetto positivo nel Bologna col club che è tornato a svolgere allenamenti individuali.