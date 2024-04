Spalletti conosce benissimo Politano, eppure l'Europeo è in bilico

Luciano Spalletti ha preso appunti, domenica contro il Frosinone, seduto in tribuna dopo il recente sogno vissuto a bordocampo

Luciano Spalletti ha preso appunti, domenica contro il Frosinone, seduto in tribuna dopo il recente sogno vissuto a bordocampo. Ma lui di Politano sa già tutto, è un giocatore che conosce bene, lo ha allenato per 124 partite tra Inter e Napoli, eppure per l’ultima tournée americana il suo nome non compariva nell’elenco dei convocati. Politano si prenota per un posto a Euro 2024, ha ancora sei gare per convincere il ct dell’Italia, mal che vada avrà dato il massimo. Lo scrive il Corriere dello Sport.