Barça e Messi inflessibili dopo l'incontro: il club non molla, la Pulce vuole lasciare il club

Leo Messi è stato inflessibile, davanti alla volontà del Barcellona di non negoziare il suo addio. La riunione di ieri fra il club ed il padre-agente della Pulce ha sostanzialmente portato ad una fumata grigia, con le parti che sono rimaste ferme sulle proprie posizioni: il Barça non farà partire Messi se non per la clausola da 700 milioni mentre l'entourage dell'argentino, come confermato da TMW, ha ribadito l'intenzione di andare via in questa sessione di mercato considerando attivata (grazie al burofax di martedì) la clausola per liberarsi a zero.