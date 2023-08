Designatore Rocchi chiarisce: "Mai parlato di maxi-recuperi, saranno congrui..."

Così il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi nella conferenza stampa al termine del raduno di Cascia

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - CASCIA, 12 AGO - "Non abbiamo parlato di maxi-recuperi. Saranno congrui con il tempo perso": così il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi nella conferenza stampa al termine del raduno di Cascia. "Ho però anche chiesto che non ci sia mai zero recupero perché è impossibile che non ci sia stata alcuna perdita di tempo" ha aggiunto. (ANSA).