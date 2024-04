Calcio e Finanza conferma: “La sesta va in Champions se Atalanta o Roma vincono l’EL da quinte!”

TuttoNapoli.net

Quante squadre italiane si qualificheranno alla prossima Champions League? Da regolamento quattro, ma c'è l'alta probabilità che anche il quinto sarà buono grazie al Ranking, visto che l'Italia ha allungato in vetta e dovrebbe confermarsi nelle prime due posizioni da qui a fine stagione.

Ma c'è anche un altro scenario, per il quale anche il sesto posto potrebbe essere buono. Tutto chiaramente dipenderà dal percorso di Roma e Atalanta in Europa League. Come riferisce Calcio e Finanza, se i giallorossi o i bergamaschi dovessero trionfare in Europa League, acquisirebbero il diritto di partecipare alla prossima edizione di Champions League (esattamente come accaduto fino a oggi).

Ma se contestualmente la vincitrice dell’Europa League finisse fuori dai primi quattro piazzamenti validi per la Champions in Serie A, il posto ottenuto con il trofeo sarebbe aggiunto a quelli già garantiti dal campionato nazionale.