Caos regole Uefa? Pastore: “Se Atalanta/Roma vincono EL da quinte, la sesta va in Champions!"

C'è un po' di caos in merito ai criteri di qualificazione alla prossima Champions League nel caso in cui un'italiana vincesse l'Europa League. Secondo diversi media è probabile che un posto extra in Champions venga assegnato dopo il posto da detentore del titolo nell'Europa League. Ad esempio, se Roma/Atalanta vincesse l'Europa League e finisse quinta, la squadra al 6° posto si assicurerebbe la Champions League.

Nulla di certo, però, per il momento, in attesa di un chiarimento dell'Uefa anticipato anche diverse settimane fa da Caressa a Sky. Lo sottolinea anche Giuseppe Pastore, giornalista del Foglio e di Cronache di Spogliatoio: "Puntualizzazione importante: l'UEFA non si è ancora espressa con certezza, ma se Roma/Atalanta vincessero l'Europa League da quinte classificate in Serie A, il posto extra in Champions 2024-25 all'Italia spetterebbe alla sesta.