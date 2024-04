VIDEO - Maglia bruciata, banconote col suo volto, l'ex Dembélé contestato dai tifosi del Barça

Nel pre-partita all'esterno dello stadio è stata bruciata una sua maglia, mentre un altro striscione lo ritrae con un naso di maiale.

Lo scorso 7 novembre i tifosi del Milan accolsero il portiere del PSG Gianluigi Donnarumma a San Siro con i... 'Dollarumma'. Per quella occasione il popolo rossonero che non ha mai perdonato il suo addio a parametro zero stampò delle banconote con la faccia del portiere della Nazionale.

Oggi una iniziativa simile l'hanno messa in piedi i tifosi del Barcellona. I sostenitori della squadra catalana accoglieranno Ousmane Dembélé, attaccante che la scorsa estate ha forzato la mano per lasciare il Barcellona e trasferirsi al PSG, con banconote con al centro il suo volto. .

Non solo. Nel pre-partita all'esterno dello stadio è stata bruciata una sua maglia, mentre un altro striscione lo ritrae con un naso di maiale. Di seguito le immagini pubblicate sui social da Diario Sport.