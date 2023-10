Chiariello: "Meno Gatti per tutti, più Ranieri per tanti"

Polemiche per gli episodi di Juventus-Verona di ieri, la bellezza del calcio dopo l'incredibile rimonta del Cagliari contro il Frosinone di oggi.

Polemiche per gli episodi di Juventus-Verona di ieri, la bellezza del calcio dopo l'incredibile rimonta del Cagliari contro il Frosinone di oggi. Il giornalista Umberto Chiariello commenta così su Twitter: "I Gatti e i Faraoni ci allontanano dal calcio, poi arrivano i Soulè ed i Pavoletti e ci riportano alla favola del Pallone. Meno Gatti per tutti, più Ranieri per tanti".