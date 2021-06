Eriksen vaccinato? Anche la Federazione danese smentisce la fake news

Christian Eriksen non ha ricevuto il vaccino contro il Covid-19. Dopo l’intervento di ieri sera dell’ad nerazzurro Beppe Marotta, anche la Federcalcio danese, durante la conferenza stampa organizzata oggi per aggiornare sulle condizioni del centrocampista dell’Inter, ha dovuto smentire la fake news circolata nelle ultime ore: “Ha già risposto il suo club - ha spiegato il portavoce della DBU - non credo ci sia altro da aggiungere”.