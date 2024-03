Finalissima con l'Atalanta, ma senza De Laurentiis al Maradona: è impegnato all'estero

È la prima delle 9 finali a disposizione del Napoli per riagguantare in extremis la zona Champions

È la prima delle 9 finali a disposizione del Napoli per riagguantare in extremis la zona Champions, ma per continuare a crederci ancora e davvero il Napoli ha l’obbligo di superare innanzitutto l’ostacolo molto alto di stamattina, scrive quest'oggi il quotidiano Repubblica raccontando che i margini di errore si sono esauriti e ne sono ben consapevoli i 50 mila tifosi annunciati allo stadio. Mancherà invece Aurelio De Laurentiis: "trattenuto da impegni all’estero.

Il presidente ha tuttavia già stimolato i giocatori in ogni maniera possibile, in particolare con la promessa di un premio per la conquista dell’Europa che conta: un traguardo minimo all’inizio della stagione, che è diventato massimo strada facendo".