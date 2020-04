Gazzetta - Ibra via, il Milan vuole Milik che non rinnova e vuole lasciare Napoli: ADL fa il prezzo

Zlatan Ibrahimovic lascerà il Milan a fine stagione, serve un'altra punta oltre a Leao e la prima scelta del club rossonera è Arek Milik. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che il polacco garantisce gol sicuri, il suo rinnovo è in alto mare perché il polacco vuole andar via e il Napoli dovrà cederlo in estate per evitare di perderlo a zero tra un anno. De Laurentiis vuole monetizzare (si parte da 40 milioni, un’operazione con scambi sarebbe in salita) e in corsa c’è anche l’Atletico Madrid.