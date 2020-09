Da Roma: Dzeko chiede la cessione alla Juve, ma il Napoli non vuole più Under

Oggi Edin Dzeko incontrerà il Ceo Fienga, scrive quest'oggi il quotidiano romano Il Messaggero sottolineando che la Roma ha un accordo con la Juventus per la sua cessione a 15 milioni: "Cinque verrebbero utilizzati per liquidare il Basaksehir che ha una percentuale del 20% sulla vendita di Under. Gli altri 10 sarebbero girati al Napoli, oltre al cartellino del turco (valutato 25), per arrivare a Milik. Il problema è che il club azzurro non sembra più convinto di inserire Cengiz nell'affare. Ieri a Fienga per il cartellino del polacco sono stati chiesti 35 milioni cash. A queste condizioni l'affare è da escludere. Dal canto suo, l'attaccante riaffermerà che se c'è la possibilità di andare alla Juventus, vorrebbe essere accontentato".