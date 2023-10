CdS - Napoli-Milan, la gara più delicata: la panchina di Garcia non è ancora salda

Napoli-Milan è la gara delicata per tutti, scrive stamattina il Corriere dello Sport.

"Napoli-Milan è la gara delicata per tutti", scrive stamattina il Corriere dello Sport. Stefano Pioli è reduce dalle sconfitte con Juventus e PSG, mentre la panchina di Rudi Garcia non è ancora salda. Dopo le due vittorie consecutive contro Verona e Union Berlino in Champions, il Napoli è chiamato ad un vero e proprio esame di maturità per cercare di centrare quella striscia di vittorie auspicato da Garcia nelle varie conferenze stampa che darebbe ai campioni d'Italia la spinta decisiva per avvicinarsi ai piani alti della classifica.

Occasione da non sprecare. Stando a quanto si legge sul Corriere dello Sport in edicola oggi, contro rossoneri il tecnico francese ha l'occasione di riprendersi definitivamente il Napoli spazzando via ogni negatività. Il presidente De Laurentiis gli sta intorno e lo sarà anche nella giornata di oggi e domani. Battere il Milan significherebbe molto per Garcia che ha ascoltato anche qualche brusio riguardo le prestazioni di Berlino e per quella ultima mezz'ora di Verona.